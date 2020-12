Oblak laisse place à Grbic

Antonio Adam est parti et l'Atlético a choisi de signer Ivo Grbic du Lokomotiv Zagreb cet été. Pour l'instant, il n'a pas joué.

Grbic est impatient de se mettre dans la peau d'Oblak, qui pourrait lui passer le relais en Coupe. En effet, ce serait le plus logique.

Simeone parie généralement sur le deuxième gardien dans le tournoi du "k.o.". Et encore plus maintenant avec le grand nombre de match et le nombre de minutes jouées par les titulaires.

Grbic pourrait donc bien faire ses grands débuts contre Cardassar. C'est une occasion en or de montrer à Cholo ce dont il est capable.

Le gardien de but manque d'expérience en Espagne. Il faudra voir comment le jeune homme de 24 ans s'en sort si Simeone le fait débuter.