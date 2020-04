Oblak nommé meilleur gardien de la décennie

Le gardien slovène de l'Atlético Madrid est pour la plupart cité comme étant l'un des meilleurs gardiens du monde du moment, au même titre que Marc-André ter Stegen ou encore Alisson.

Ses parades ont fait le tour du monde et le joueur démontre son plus haut niveau depuis plusieurs années maintenant sous les couleurs de l'Atlético, ayant sauvé son équipe à maintes et maintes reprises.

Pour 'FourFourTwo', le gardien de but a même été choisi comme meilleur gardien de la décénnie. Le podium est composé d'Oblak, d'Alisson et de Marc-André ter Stegen.

Derrière eux se trouvent Courtois (Real Madrid), Keylor Navas (PSG), Gulasci (RB Leipzig), Handanovic (Inter), Neuer (Bayern), Ederson (Manchester City) et De Gea (Manchester United).

Peu de gardiens sont capables de réaliser des telles performances depuis plusieurs années maintenant et le joueur enchaîne les prix et distinctions en Espagne.