Oblak prévient le Barça

Le portier slovène de l'Atlético de Madrid Jan Oblak participera ce jeudi à l'entraînement des Colchoneros en vue du match de samedi face au Barça au Wanda Metropolitano (21h00) après avoir gardé sa cage inviolée durant tout la Ligue des Nations.

Après le match nul 0-0 face à la Grèce à Athènes qui permet aux Slovènes d'assurer leur première place du groupe C3 et d'accéder à la Ligue B, Oblak a bouclé son cinquième clean sheet en sélection.

"La Grèce est une habituée des grands tournois et avait pour objectif de monter en ligue B. Ce fut un match compliqué car les Grecs nous ont bousculés, ils avaient besoin de gagner. Je suis content d'un point de vue personnel et collectif de terminer la Ligue des Nations de cette manière.", a-t-il déclaré à 'EFE'.

Oblak a maintenu sa cage inviolée sur ses cinq matches disputés dans cette compétition : face à la Grèce (0-0 à l'aller et au retour), la Moldavie (0-4 et 1-0) et le Kosovo (0-1). C'est Vid Belec, gardien du Salernitana italien, qui a encaissé l'unique but des Slovènes dans cette compétition, c'était face au Kosovo (2-1).

"C'est une grande joie pour nous de pouvoir avancer en tant qu'équipe, nous travaillons dur pour grandir et être capable de rivaliser à un niveau de plus en plus élevé", a ajouté Oblak.

Le gardien slovène, qui n'a encaissé que deux buts en sept matches de Liga et qui est resté invaincu sur cinq d'entre eux, aura samedi un plus gros défi contre une équipe du FC Barcelone qu'il a affrontée 16 fois et contre laquelle il a encaissé 24 buts, avec un seul clean sheet, en quart de finale retour de la Ligue des Champions 2015-16. Il espère répéter cette performance samedi et maintenir sa bonne série dans les buts.