Oblak relativise le statut de favori de son équipe

La Ligue des Champions est de retour, ses conférences de presse aussi. Du côté de l'Atlético, c'est Jan Oblak qui s'est prêté à l'exercice suivi de son entraîneur Diego Simeone avant le choc contre Leipzig.

Le portier slovène a reconnu que la situation était plûtot atypique. "C'est une situation étrange, mais on est là, on a un match à jouer, on doit rester professionnels malgré la situation difficile partout dans le monde" a-t-il dit pour commencer.

"Nous sommes venus pour jouer un match important, nous ne pensons pas au reste. On pense d'abord à jeudi et ensuite on verra", a ajouté Oblak.

Pour lui, le nouveau format met tout le monde sur le même pied d'égalité. "Cette compétition est quelque chose de nouveau, l'expérience en Ligue des Champions de compte pas" a affirmé le gardien de but.

"On peut être dans un bon jour comme dans un mauvais, les deux équipes auront les mêmes possibilités de gagner" , poursuit-il.

Il a d'ailleurs refusé de considérer son équipe comme favorite. "Sur un match il n'y a pas de favori, tout peut arriver", a-t-il également déclaré.