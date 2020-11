Oblak s'est entraîné à la salle de sport

Mestalla se prépare à recevoir l'Atlético de Madrid. Ce vendredi, les Colchoneros se sont préparés pour ce duel important.

La séance s'est déroulée sans Jan Oblak. Le portier slovène, qui n'est pas le seul à avoir manqué l'entraînement, est resté à la salle de sport.

Les autres absents sont des joueurs qui étaient déjà à l'écart du groupe, soit à cause de quarantaines pour coronavirus (les Uruguayens Luis Suárez et Lucas Torreira) soit à cause de diverses blessures (Diego Costa, le Mexicain Héctor Herrera et le Croate Sime Vrsaljko) à l'exception du latéral Manu Sánchez, de retour après avoir été absent deux matches pour blessure.

L'entraîneur argentin Diego Pablo Simeone a peu d'alternatives à présenter par rapport à l'équipe qui a fait match nul 0-0 face au Lokomotiv Moscou mercredi. En revanche, il pourra faire appel au milieu de terrain français Geoffrey Kondogbia, qui ne peut pas jouer en Ligue des champions car il n'est pas inscrit mais qui pourra retourner dans son ancien stade tout juste un mois après, pour laisser au repos certains des milieux de terrain.

Sans ses deux meilleurs attaquants, Suárez et Costa, une partie de l'entraînement était axée sur les joueurs qui peuvent jouer en pointe. Le Portugais Joao Felix, l'Argentin Ángel Correa et Marcos Llorente, arrivé comme défenseur mais qui peut jouer attaquant. Les trois ont répété des actions où ils reçoivent le ballon, se retournent et frappent.