Oblak, toujours dans le viseur de Manchester United

On pensait qu'ils l'avaient oublié, mais ce n'est pas le cas. À Manchester, le nom de Jan Oblak est toujours à l'ordre du jour dans les petits papiers des dirigeants pour renforcer l'effectif, malgré De Gea et Henderson.

Selon les révélations de "Sky Sports", Manchester United tentera de récupérer le gardien de but slovène l'été prochain. Un coup que les Red Devils avaient déjà tenté, mais en vain pour le moment.

Oblak dispose d'une clause libératoire de 103 millions d'euros. Le club anglais n'a en revanche pas les moyens de payer une telle somme... à moins qu'ils ne récupère une bonne somme en vendant David de Gea.

Selon la source mentionnée ci-dessus, les "Diables Rouges" suivent le gardien de but rojiblanco avec beaucoup d'attention depuis plus d'un an, bien qu'il ne soit pas le seul sur la liste de souhaits de ManU à ce poste. Gianluigi Donnaruma (Milan) et Mike Maignan (Lille) sont d'autres candidats.