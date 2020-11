Ocampos reconnaît sa frustration lorsqu'il commet des erreurs

Dans une déclaration accordée aux médias officiels du club, le joueur de Séville Lucas Ocampos a évoqué le face à face qui opposera son équipe à Krasnodar en Ligue des champions (mardi 18h55).

"Dans son stade, avec son peuple et en Ligue des champions, on veut toujours gagner, encore plus contre Séville. Si j'étais dans l'équipe adverse, je serais très motivé, je voudrais montrer à mon public qu'il est possible de gagner, mais nous venons avec la même mentalité. Peu importe où ou contre qui, on joue pour obtenir les trois points à un moment clé de la saison", a déclaré le joueur argentin.

Concernant ce match européen important, le joueur a ajouté : "On sait qu'avec une victoire on peut se rapprocher de notre objectif dans cette phase de groupe, mais on sait aussi qu'on arrive dans un pays et contre une équipe qui est toujours difficile à jouer à domicile. Chez nous ça a été très difficile de les battre et on est venus ici concentrés à 100% pour prendre les trois points. Il y a eu beaucoup de choses qui ont rendu le dernier match plus compliqué que prévu. On l'a gagné, mais on a beaucoup souffert et on va essayer de ne pas faire les mêmes erreurs".

Enfin, il n'a pas hésité à reconnaître qu'il traverse des moments difficiles cette saison : "Je suis un joueur qui tente toujours sur le terrain. Je l'ai montré l'année dernière et cette année aussi. Il y a des moments où ça ne rentre pas et parfois on voit cette frustration quand les choses ne se passent pas bien".

"Quand vous venez de marquer autant de buts que la saison dernière, si vous ne marquez pas pendant six ou sept matchs, c'est un peu pesant. Cela fait partie de l'exigence pour chacun d'entre nous et des attentes que nous avons. Je suis un joueur qui s'impose. Si j'avais l'esprit tranquille quand les choses ne marchent pas, ce ne serait pas moi", a-t-il dit.