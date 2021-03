Mikel Arteta : "Odegaard a des qualités spéciales"

Jeudi soir, Arsenal affrontera l'Olympiakos en huitième de finale aller de Ligue Europa. En conférence de presse à la veille du match, Mikel Arteta a avoué avoir "un peu de ressentiment envers cette équipe" contre laquelle les Gunners ont été éliminés la saison passée en 16es de finale de la même compétition.

"C'était une défaite très difficile à avaler. C'est arrivé en fin de match, c'était très cruel. Après tout ce que nous avions fait lors de ces deux matches, perdre de cette manière et avec l'occasion d'Aubameyang... Mais depuis, nous avons avancé. Il y a un peu de ressentiment envers cette équipe. Nous voulons donc rectifier les choses et nous qualifier pour le prochain tour. Je pense que nous sommes une meilleure équipe que nous l'étions l'année dernière. Si l'on compare ces deux matches et la façon dont nous jouons maintenant, je pense que nous avons parcouru beaucoup de chemin", a souligné l'Espagnol.

Interrogé sur Martin Odegaard, arrivé cet hiver en prêt, Mikel Arteta n'a pas tari d'éloges à son égard : "Je suis très content avec Martin Odegaard. Je trouve qu'il s'est installé très rapidement au sein de l'équipe. Son comportement, son attitude et la quantité de travail qu'il fournit sont spectaculaires. Il a des qualités spéciales et je suis très content de lui."