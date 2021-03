Odegaard Ã©logieux envers Haaland

Haaland est un des joueurs du moment. L'attaquant du Borussia, redoutable devant le but, a été encensé par son compatriote Odegaard dans les médias norvégiens.

Le journaI 'AS' a recueilli ses mots : "Il est notre plus grande star en Norvège et peut-être la plus grande star d'Europe en ce moment."

D'autre part, Odegaard a parlé de son adaptation à Arsenal. "Je suis satisfait de la façon dont les choses se passent. Je suis heureux ici. J'ai dit à plusieurs reprises que je cherchais la stabilité, mais je ne la trouve pas."

"Je pense qu'il sera important de trouver une stabilité à long terme, mais pour l'instant, je me concentre simplement sur la fin de saison ici", a-t-il ajouté.