Ødegaard esquive les questions sur le Real Madrid : "On ne sait jamais ce qui peut se passer"

Martin Ødegaard a fait ses premiers pas avec Arsenal contre Leeds United à l'Emirates Stadium. Bien qu'il n'ait pas trouvé le chemin des filets, il a réalisé un excellent match, ce qui lui a valu les éloges de Mikel Arteta.

"Il a été très bon. Il a réalisé une très grande performance pour ses débuts en Premier League", a déclaré Mikel Arteta lors de la conférence de presse. L'entraîneur espagnol n'est pas le seul à avoir pris la parole dans les média.

L'international norvégien a également accordé une interview à la chaîne 'TV2'. Il a été interrogé sur son retour au Real Madrid, l'équipe qui l'a prêté à Londres : "On ne sait jamais ce qui va se passer. Pour l'instant, je me concentre pour donner le maximum cette saison et pour aider l'équipe autant que possible".

Le meneur de jeu de 22 ans a ensuite ajouté qu'il était très heureux en terre 'Gunner' : "Je me sens vraiment à l'aise depuis que je suis arrivé. C'est un peu différent, mais je pense que je m'adapte assez bien. Tout le monde m'a aidé depuis mon arrivée, le club, mes coéquipiers et l'entraîneur, tout le monde".