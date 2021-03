Piers Morgan : "Odegaard fait déjà mieux qu'Ozil à Arsenal"

Martin Odegaard s'est illustré contre West Ham dimanche. Son grand match a été très applaudi. L'équipe d'Arteta n'a pas pu prendre les trois points (3-3), mais le Norvégien a encore laissé une très bonne impression.

Après le match, le présentateur Piers Morgan a donné son avis sur Odegaard. Il l'a comparé à Özil, un joueur qui a récemment quitté Arsenal pour le club turc de Fenerbahçe. Il estime que les Gunners ont gagné en qualité avec l'arrivée du meneur de jeu.

"Ce gars a déjà réalisé une meilleure performance que ce que nous avons vu d'Özil lors de ces cinq dernières années", a-t-il écrit sur son compte Twitter. "Il a du talent, une éthique de travail et une grande mentalité", a-t-il ajouté.

Enfin, il s'est permis de conseiller à Arsenal de l'acheter au Real Madrid, le club auquel il appartient, s'ils en ont l'occasion. "Nous devons le faire signer définitivement", a-t-il conclu.

