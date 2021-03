Odegaard : "Jouer en Premier League est un rêve"

Prêté cet hiver par le Real Madrid à Arsenal jusqu'à la fin de la saison, Martin Odegaard n'aura pas mis longtemps à convaincre son entraîneur Mikel Arteta, qui compte déjà énormément sur lui.

Interviewé par l'émission 'Uncut' pour la chaîne YouTube de la Premier League, le Norvégien a parlé avec enthousiasme de sa première expérience en Angleterre.

"Je n'avais que de bonnes choses à dire sur la Premier League et le football ici, et on m'a aussi dit beaucoup de bonnes choses. La Premier League est vraiment importante en Norvège, j'ai grandi en la regardant chaque semaine, et tout le monde en Norvège suit le championnat de très près. C'est un rêve de pouvoir jouer ici", a-t-il déclaré.

Au sein d'Arsenal, la clé est la confiance de leur manager : "Arteta est un entraîneur vraiment bon et intelligent. Il est passé maître dans l'art de voir les détails et la façon dont il nous entraîne va nous aider à réaliser de très belles choses. Nous avons de la chance de l'avoir et il y a tant de choses à apprendre de lui...", a souligné le capitaine de l'équipe norvégienne.

Auteur de très belles performances depuis son arrivée à Londres, Martin Odegaard a déjà mis tout le monde d'accord, à tel point que les Gunners envisagent de le garder encore une saison.