Odegaard raconte son arrivée au Real Madrid

Odegaard ne se fixe pas de limite. Le Norvégien considère qu'il a entre les mains la possibilité d'aller où il veut.

Dans une interview accordée à 'BT Sport', il a déclaré ne pas être perturbé par les attentes autour de lui. Il se souvient en effet de l'agitation qu'a provoqué sa signature au Real Madrid à l'époque.

"C'était un peu fou, pour être honnête. Je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'étais si jeune", a-t-il déclaré à 'BT Sport'. "Mais quand vous avez le Real Madrid derrière vous, il y a toujours de grandes attentes", a-t-il déclaré.

Mais Odegaard est clair : le plus exigeant, c'est toujours lui-même. "Mes attentes envers moi-même ont toujours été plus élevées que celles de l'extérieur. Le plus difficile est de me faire plaisir à moi, et pas aux autres", a-t-il déclaré.

Enfin, il a déclaré qu'il était très heureux depuis qu'il joue en prêt à Arsenal. "Arteta est vraiment intelligent. Je suis heureux d'être ici, j'ai beaucoup à apprendre de l'entraîneur. Le club est en train de se développer et, d'après ce que je vis, je pense qu'Arsenal sera bientôt de retour au sommet.