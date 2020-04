"Mon heure va arriver au Real Madrid"

Alvaro Odriozola a attribué son manque de progrès au Real Madrid à une blessure à la clavicule qu'il a contractée l'année dernière, mais il reste confiant quant à ses capacités de percer à Santiago Bernabeu dans un proche avenir. L'arrière espagnol est arrivé en provenance de la Real Sociedad au Real Madrid pour la somme de 30 millions d'euros à l'été 2018, signant un contrat sur le long terme de six ans avec le géant de la Liga.

Il a été présenté comme l'un des talents espagnols les plus brillants de sa génération, mais n'a participé qu'à 27 matches toutes les compétitions depuis lors, et n'a pas encore ouvert son compteur but pour le club. Le Real Madrid a décidé d'envoyer le joueur de 24 ans en prêt au Bayern Munich cet hiver afin qu'il puisse obtenir un temps de jeu plus régulier, après avoir été limité à seulement quatre apparitions sous les ordres de Zinedine Zidane lors de la première partie de saison.

Malheureusement, Alvaro Odriozola n'a joué que deux fois pour le champion d'Allemagne en titre avant que la saison 2019-20 ne soit interrompue indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus. L'Espagnol devrait revenir à Madrid à la fin de la saison. Il n'a pas renoncé à l'idée de faire son trou à Bernabeu malgré les contraintes qu'il a dû affronter au cours des 12 derniers mois, y compris une fracture de la clavicule qui lui a fait manquer une grande partie de la pré-saison.

Odriozola a toujours le sentiment que Zidane a confiance en ses capacités, comme il l'a confié dans un entretien à 'Marca': "Après la fracture de la clavicule que j'ai subie en avril de l'année dernière, je n'étais pas le même joueur que j'étais auparavant parce que j'ai passé trois mois sans entraînement, parce que je n'étais même pas autorisé à courir. Je n'étais tout simplement pas dans ma meilleure condition pour pouvoir jouer comme j'aime jouer. Je dois être très honnête et je ressens la confiance de Zidane, donc je ne doute pas que mon temps viendra".

"J'ai fait de bonnes performances et mon principal problème a été mon manque de cohérence. Les arrières latéraux comptent beaucoup sur leurs habiletés physiques et encore plus maintenant dans l'ère moderne du football. Cette régularité en quelques minutes vous donne une meilleure condition et améliore votre confiance afin que vous puissiez performer à votre plus haut niveau", a ajouté l'international espagnol. Il a ensuite insisté sur le fait que Zidane ne voulait pas qu'il rejoigne le Bayern, mais il a poussé pour ce prêt après avoir discuté de la meilleure façon de poursuivre son développement avec son entraîneur.

"J'ai d'abord dit à Zidane parce qu'il devait être la première personne à le savoir. J'ai beaucoup parlé avec lui et réfléchi à ce qui était le mieux pour moi à l'époque. L'entraîneur ne voulait pas que je parte mais il a compris et c'est pourquoi je dois le remercier. Je ne peux que dire de bonnes choses à propos de Zidane. Je ne pense au Bayern que jusqu'à la fin de cette saison. À la fin, je devrai parler avec l'entraîneur Zidane pour savoir ce qu'il pense de moi mais je dois insister, je ressens son respect et son soutien", a conclu Odriozola.