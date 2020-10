OFFICIEL : Le Clásico se jouera à huis clos

En Espagne, et dans beaucoup d'autres pays de la planète foot, tous les yeux sont rivés sur le samedi 24 octobre. Une date que tous les amoureux du foot ont noté dans leurs agendas car s'y affronteront les deux monstres du football espagnols, le FC Barcelone et le Real Madrid.

Le premier duel de la saison entre ces deux équipes aura lieu à 16 heures pour le compte de la 7e journée de Liga. Un match qui malgré l'agitation qu'il engendre, se jouera dans un Camp Nou vide.

Si c'était à prévoir, compte tenu de la situation actuelle, la mesure n'avait toujours pas été annoncé de manière officielle. Et c'est Alba Vergés, Conseillère de la Santé pour la Catalogne, qui l'a annoncé aujourd'hui sur les ondes de 'Catalunya Ràdio'.

Pour Alba Vergés, c'est très clair, dans les conditions actuelles et face à la pandémie de Covid-19, les deux prochains matchs à domicile du FC Barcelone se joueront sans supporters en tribunes.

"Dans la situation actuelle, il est très difficile pour nous de considérer qu'il puisse y avoir un public. Nous ne pouvons pas d'ores et déjà avancer que cela s'appliquera toute la saison, mais ce qui est certain, c'est que pour les matchs des 20 et 24 octobre, c'est impossible", a-t-elle déclaré.

En effet, ses déclarations se réfèrent non seulement au Clásico du 24 octobre mais également au match de Ligue des Champions qui le précède, 4 jours plus tôt. Même si l'on se souvient que l'hypothèse d'ouvrir le Camp Nou à 30 000 spectateurs était évoquée un peu plus tôt.

La règle fixée par l'UEFA autorise la présence de spectateurs dans la limite de 30% de la capacité du stade, mais avec l'approbation des autorités sanitaires locales, condition non remplie à Barcelone.