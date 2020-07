Officiel : Adam Lallana rejoint Brighton

Lors des dernières saisons, Adam Lallana était devenu une doublure sous les ordres de Jürgen Klopp et devrait retrouver une place importante lors de cette nouvelle étape.

En fin de contrat avec Liverpool cette saison, l'international anglais met fin à une histoire d'amour de six ans avec Anfield pour signer un nouveau bail avec Brighton.

Adam Lallana aura tout gagné à Liverpool : une Ligue des champions, une Premier League, ou encore une Supercoupe d'Europe et une Coupe du monde des clubs.

Le joueur anglais va devenir une pièce maîtresse dans le projet de Brighton et signe un contrat de trois ans avec sa nouvelle équipe. Bonne chance à lui.

It’s official!



Albion are delighted to announce the signing of Adam Lallana on a three-year contract!#BHAFC