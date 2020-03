Officiel : la ville de Nuremberg interdit le choc Allemagne-Italie

FIFA vient d'annoncer le report de toutes les rencontres internationales programmées ce mois-ci, en raison du coronavirus, un virus qui touche toute la planète.

Plusieurs équipes et pays sont en train de prendre les mesures nécessaires pour éviter la progression du COV-19, comme la suspension de plusieurs matches, événements sportifs ou le rassemblements de plus de 100 personnes.

Un match international aurait lieu à la fin du mois de mars entre l'Allemagne et l'Italie, le choc se jouerait dans la ville de Nuremberg, mais cette dernière a annoncé qu'elle interdit cette rencontre, dû à la mesure de l'interdiction d'un rassemblement de plus de 100 personnes.

Germany vs. Italy friendly cancelled.



Our international friendly in Nuremberg on 31st March has been called off. The city of Nuremberg prohibited events with more than 100 people, which #GERITA would exceed with players, staff and media representatives. #DieMannschaft pic.twitter.com/07jCs05wKz