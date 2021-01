OFFICIEL : Amad Diallo débarque à Manchester United

Manchester United vient d'officialiser la venue du jeune joueur de 18 ans, Amad Diallo. Arrivé en provenance de l'Atalanta contre 21 millions d'euros (plus 20 millions d'euros en bonus) à Manchester United, l'ivoirien compte seulement 4 matches en pro avec le club italien.

Considéré comme un joueur prometteur, les Red Devils ont su devancer tout le monde dans ce dossier : "Manchester United est heureux de confirmer que l'arrivée d'Amad Diallo, en provenance de l'Atalanta, a été finalisée. L'ailier ivoirien a signé un contrat jusqu'à fin juin 2025, avec la possibilité d'une année supplémentaire. Lorsqu'un accord entre les clubs a été annoncé pour la première fois le 5 octobre 2020 (date limite de la fin du mercato d'été), celui-ci était soumis à des conditions médicales, de permis de travail et personnelles. Ces étapes du processus sont terminées et une demande de visa a été déposée. Une fois qu'elle aura été émise, Diallo sera autorisé à se rendre à Manchester pour s'entraîner et jouer pour l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer."