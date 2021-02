OFFICIEL : Andre Onana suspendu 12 mois pour dopage

"Le comité disciplinaire de l'UEFA a imposé une suspension de 12 mois pour Andre Onana pour violation des règles antidopage. (...) La suspension débute aujourd'hui et s'applique à toutes activités footballistiques, à l'échelle nationale comme internationale", a annoncé l'Ajax Amsterdam dans un communiqué officiel ce vendredi.

Quelques minutes après avoir annoncé l'impossibilité d'inscrire Sébastien Haller sur les listes de l'Europa League pour le reste de la saison, l'Ajax Amsterdam a annoncé une bien pire nouvelle, en confirmant la suspension de son gardien titulaire pour un an.

Comme l'explique le communiqué du club néerlandais, des traces de Furosemide (un diurétique) dans les analyses d'urine du gardien camerounais lors d'un test antidopage hors compétition réalisé le 30 octobre dernier.

L'Ajax Amsterdam affirme dans son communiqué qu'Onana n'avait en aucun cas l'intention de "tricher", et qu'il avait pris un médicament appelé Lasimac, préscrit préalablement à sa femme, par erreur alors qu'il ne se sentait pas bien au matin du 30 octobre.

"Le comité disciplinaire a reconnu que Onana n'avait pas l'intention de tricher. Cependant, l'UEFA considère qu'un athlète à un devoir constant de s'assurer qu'aucune substance illicite n'entre en contact avec son corps", explique l'Ajax Amsterdam. Le joueur, comme son club, ont décidé de faire appel de cette décision devant le TAS.

"C'est un terrible coup dur, pour André lui-même mais aussi pour nous en tant que club. Andre est un gardien de but de haut niveau, qui a fait ses preuves pour l'Ajax pendant des années et qui est très populaire auprès des fans. Nous avions espéré une suspension avec sursis ou une suspension beaucoup plus courte que ces douze mois, car elle (l'infraction) n'était pas destinée à renforcer son organisme et améliorer ses performances", a annoncé Edwin van der Sar dans ce même communiqué.