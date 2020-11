OFFICIEL : Après la polémique, le président de la FA démissionne

Ses excuses n'auront pas suffi, le président de la Fédération Anglaise de football (FA) a démissionné.

Auditionné par le Comité du numérique, de la culture, des médias et du sport (DCMS) de la Chambre des communes, sur l'avenir du football anglais, Clarke avait "dérapé", en utilisant l'expression "coloured people" dont l'équivalent français serait "personnes de couleurs", mais qui aurait une connotation raciste en anglais.

"Si je regarde ce qui arrive aux footballeuses de haut niveau, aux footballeurs de couleurs de haut niveau et aux agressions qu'ils subissent sur les réseaux sociaux... Ils subissent des agressions absolument terribles. Dès que vous levez la main, les recoins les plus sombres des réseaux sociaux viennent à vous", avait-il déclaré, créant aussitôt la polémique.

Clarke s'était également exprimé sur les joueurs d'origine asiatique avant de s'excuser "profondément" par le biais d'un communiqué de la FA.

Pour le député conservateur Julian Knight, qui préside le comité du DCMS, la FA n'en est pas à son coup d'essai : "(...) ce n'est pas la première fois que @FA rencontre ce genre de problèmes. Cela nous fait remettre en question leur engagement en faveur de la diversité."

Véritable choix de la part de Clarke ou contraint par la Fédération à quitter son poste, toujours est-il que l'instance a d'ores et déjà nommé le président par intérim, Peter McCormick.

We can confirm that Greg Clarke has stepped down from his role as our chairman.



Peter McCormick will step into the role as interim FA Chairman with immediate effect and the FA Board will begin the process of identifying and appointing a new chair in due course.