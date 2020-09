OFFICIEL : Areola prêté à Fulham

Après une situation compliquée au PSG, barré par Keylor Navas et Sergio Rico, puis un prêt au Real Madrid à regarder Thibaut Courtois faire le travail, Areola devrait trouver une place de titulaire chez les Cottagers de Fulham.

En effet, c'est officiel, le champion du monde 2018 vient de s'engager sous forme de prêt avec le club anglais. Fulham et le PSG ont communiqué sur ce transfert.

.@AreolaOfficiel



We’ve got ourselves a new goalkeeper! #OhhLaAreola