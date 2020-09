Officiel : Arsenal annonce Gabriel

Arsenal aime faire ses emplettes du côté de Lille, c'est bien connu. Après Nicolas Pépé en 2019, les Gunners s'offrent cette fois-ci Gabriel Magalhães.

Arrivé en France en 2017 en provenance du Brésil, le défenseur de 22 ans a montré son potentiel au fil du temps, réussissant à s'imposer comme un joueur essentiel dans la défense des Dogues.

La formation de Londres a dû verser 30 millions d'euros bonus inclus (26+4) à Lille pour s'offrir les services de Gabriel.

Il retrouvera à Arsenal des compatriotes comme Edu, ancien joueur devenu directeur technique des Gunners l'an dernier, ainsi que les internationaux d'expérience comme David Luiz et Willian, autre nouvelle recrue d'Arsenal.

This is Arsenal calling!



Join us for a very special video call...



@DavidLuiz_4

@WillianBorges88

pic.twitter.com/O3WcU7SeN7