Officiel : Arsenal envoie Mattéo Guendouzi au Hertha Berlin

Le Hertha Berlin a officialisé ce lundi le prêt de Mattéo Guendouzi. Ce dernier ne faisait pas partie des plans de l'entraîneur Mikel Arteta pour la prochaine saison.

Il s'agit d'un prêt payant de quatre millions d'euros. Le milieu de terrain de 21 ans va retrouver son compatriote Lucas Tousart.

Excited to be back on the pitch and defend the colors of @HerthaBSC ! Let’s go ! #HaHoHe pic.twitter.com/gqwg6xx7k8