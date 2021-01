Officiel : Arsenal résilie le contrat de Sokratis

Après un départ de Sead Kolasinac en prêt, et un Mesut Özil qui va signer avec Fenerbahçe, Arsenal a annoncé le départ d'un autre joueur ce mercredi après-midi.

Le club londonien a annoncé dans un communiqué officiel le départ de son défenseur grec Sokratis Papastathopoulos, qui vient de résilier son contrat avec l'Emirates Stadium.

"Nous avons décidé de résilier son contrat d'un commun accord. Cela donne à Papa la liberté de négocier un contrat avec un nouveau club et de revenir à l'action le plus tôt possible", a précisé le club dans son communiqué.

Arrivé en 2018 en provenance du Borussia Dortmund, le joueur avait disputé un total de 69 rencontres avec Arsenal, et aura remporté un trophée chez les Gunners (la FA Cup 2020).

Working closely with @SokratisPapa5 and his team, we have decided to cancel his contract by mutual consent