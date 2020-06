Paul Mitchell nommÃ© directeur sportif de l'AS Monaco

L'AS Monaco tient le nouveau visage de sa direction sportive. À la recherche d'un nouveau directeur sportif depuis le départ de Michael Emenalo l'été dernier, le club de la Principauté a enfin trouvé chaussure à son pied en signant Paul Mitchell. Un nom qui ne parle probablement pas beaucoup au grand public. Mais du haut de ses 38 ans, l'Anglais a déjà de beaux fait d'armes à son actif puisqu'il a été notamment directeur technique de la division football de Red Bull, travaillant ainsi pour le club de Leipzig et de New York.

Outre ce poste, Paul Mitchell a également occupé les postes de directeur du recrutement à Southampton puis à Tottenham. L'homme de 38 ans n'arrive pas seul puisqu'il est accompagné de Laurence Stewart, nommé responsable du recrutement et du développement sportif. Ce dernier, passé par Manchester City et Everton, travaillait avec Paul Mitchell dans le groupe Red Bull où il occupait le poste de responsable global du scouting.

Autant dire que l'AS Monaco frappe un grand coup et restructure sa direction sportive avec ces deux nominations. Dans le communiqué de l'AS Monaco, Oleg Petrov s'est félicité de ce beau coup : "C’est une grande satisfaction d’accueillir Paul Mitchell à l’AS Monaco après plusieurs années pleines de succès avec Red Bull. Je remercie Red Bull d’avoir rendu cette approche possible d’une façon très professionnelle. Paul va apporter ses compétences dans la détection, le recrutement et le développement de nos joueurs, depuis l’Academy jusqu’à l’équipe première. Paul sera en charge de la vie sportive de l’AS Monaco et je suis convaincu que son arrivée permettra de renforcer significativement notre projet".

Paul Mitchell a également affiché sa satisfaction de rejoindre le club du Rocher : "Je me réjouis de venir à l’AS Monaco. Je tiens à remercier M. Oleg Petrov et le club pour leur confiance. Je tiens également à remercier Red Bull pour les années passées à leurs côtés. Je suis impatient de prendre mes fonctions, de rencontrer les équipes et de commencer à travailler ensemble pour développer le projet et mettre en place une philosophie durable pour le club".

Paul Mitchell a un long chantier devant lui. L'AS Monaco dispose d'énormément de joueurs sous contrat et va devoir procéder à un large dégraissage estival. Qui plus est, l'AS Monaco va devoir remettre de l'ordre sur le plan sportif après deux saisons décevantes. Le club de la Principauté espère repartir du bon pied dès la saison prochaine avec Roberto Moreno à sa tête et renouer avec des ambitions sportives élevées.