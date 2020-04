OFFICIEL : Baisse des salaires confirmée pour les joueurs du Real Madrid

Comme évoqué un peu plus tôt par les médias espagnols, le Real Madrid a trouvé un accord avec ses joueurs et ses entraîneurs pour réduire leurs salaires et éviter la baisse des salaires du reste des employés.

Le club de Florentino Perez a confirmé la nouvelle ce mercredi dans la soirée dans un communiqué officiel. Un communiqué qui précise que le pourcentage de la baisse des salaires dépendra de la reprise du football.

"Les joueurs et techniciens des effectifs des équipes A de football et de basket-ball du Real Madrid, menés par leurs capitaines, avec les principaux dirigeants des différents départements du club, ont trouvé un accord pour réduire volontairement leurs salaires entre 10% et 20%, en fonction des circonstances qui pourraient affecter la fin de la saison 2019-2020", a annoncé le club.

"Cette décision, prise par les joueurs, les entraîneurs et les employés, évite des mesures traumatisantes qui affectent le reste des travailleurs, tout en contribuant aux objectifs économiques de l'entité compte tenu de la baisse de revenus qu'elle subit ces derniers mois", explique le communiqué publié par le Real Madrid.

S'il y a eu un accord trouvé entre les joueurs, il est désormais connu que tout le monde n'était pas enchanté face à cette mesure. Toni Kroos avait déclaré dans la semaine qu'il aurait préféré garder son salaire et faire des dons aux personnes dans le besoin.