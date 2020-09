Officiel : Baptiste Santamaria signe à Fribourg

Le SC Fribourg vient d'enregistrer une nouvelle arrivée. Il s'agit du milieu de terrain Baptiste Santamaria qui arrive en provenance d'Angers.

Le joueur avait s'était mis d'accord avec ses dirigeants pour un départ cet été, lui qui était courtisé à l'étranger.

Le joueur a alors déclaré : "Il y a beaucoup de joueurs français qui réussissent en Bundesliga et je veux devenir un joueur important de Bundesliga à Fribourg. Le club est synonyme de stabilité et d'ambition. Les fans sont très bruyants et j'ai eu de très bonnes conversations avec les responsables. C'est pourquoi je suis heureux d'être ici".