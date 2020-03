OFFICIEL : Barça-Naples se jouera à huis clos

Le match entre le FC Barcelone et Naples du 18 mars prochain se jouera à huis clos au Camp Nou. C'est ce qu'a confirmé le Govern de la Generalitat de Catalogne après la réunion entre le Department de Salut et le club blaugrana.

La réunion, à laquelle ont pris part Oscar Grau, directeur général du Barça, Albert Soler, directeur des Sections professionnelles, et Ramón Canal, chef des services médicaux du club, a commencé à neuf heure du matin et a duré plus d'une heure et demi.

L'intention du Barça était de jouer la rencontre avec ses supporters, comme le rapporte 'Mundo Deportivo'. Mais la propagation du coronavirus a forcé le club à ne pas prendre le risque et à jouer ce match à huis clos.

Ce sera la deuxième fois de son histoire que le Barça jouera à huis clos, après le match contre Las Palmas le 1er octobre 2017 à cause des manifestations autour du référendum sur la Catalogne.

Pour rappel, le Barça et Naples s'étaient quittés sur le score de 1-1 au San Paolo. Un score favorable pour les Catalans qu'ils devront défendre sans le soutien de leur public.