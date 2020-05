OFFICIEL : Neuer prolonge son contrat jusqu'en 2023

Le Bayern Munich et Manuel Neuer ont finalement trouvé un terrain d'entente. Avant l'interruption de la saison, 'Goal' indiquait que le portier du Bayern Munich voulait rester au club et prolonger son bail, mais jouait la montre en attendant d'avoir des garanties sur son rôle ainsi que sur la continuité d'Hansi Flick. L'international allemand a prolongé son contrat jusqu'en 2023 alors que les négociations trainaient depuis plusieurs semaines. Une bonne nouvelle pour le champion d'Allemagne en titre.

Dans un communiqué publié par le Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, le patron du club allemand, s'est félicité de la prolongation de contrat de son portier : "Le FC Bayern est très heureux et satisfait que Manuel ait prolongé son contrat jusqu'au 30 juin 2023. Manuel est le meilleur gardien de but au monde et notre capitaine". Oliver Kahn s'est également montré heureux du choix de Manuel Neuer : "Je peux très bien me mettre dans la situation dans laquelle Manuel se trouve. Nous avons compris quelle direction Manuel pense dans cette phase de sa carrière et ce qui est important pour lui. Avec sa prolongation de contrat, il a envoyé un signal fort ensemble."



Le gardien a justifié son choix de prolonger son bail jusqu'en 2023 : "Dans les semaines de l'arrêt à la suite de la pandémie de coronavirus, je ne voulais pas prendre de décision car personne ne savait si, quand et comment les choses se passeraient avec la Bundesliga. Il était également important pour moi de continuer avec notre gardien de but, l'entraîneur Toni Tapalovic, pour pouvoir travailler. Maintenant que cela a été résolu, je regarde l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Je me sens très à l'aise et chez moi en Bavière. Le FC Bayern est et reste l'une des meilleures adresses européennes dans le football".



Enfin, le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic a également eu un mot à l'encontre de Manuel Neuer : "La prolongation du contrat est un signe important, à la fois pour le FC Bayern et pour Manuel. Ensemble, nous avons créé une situation gagnant-gagnant. C'était ce qui était très important pour nous et pour Manuel. Manuel représente le succès continu du FC Bayern , pour la responsabilité et la classe mondiale. Je suis heureux de notre coopération future".