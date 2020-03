OFFICIEL : Brighton-Arsenal, reporté

Le test positif de Mikel Arteta au coronavirus a provoqué un effet domino en Premier League.

Le championnat anglais a communiqué qu'une réunion d'urgence aura lieu ce vendredi pour déterminer si la Premier League doit être suspendue ou non.

Un match prévu ce week-end a d'ores et déjà été reporté. Brighton & Hove Albion a confirmé que le match contre Arsenal ne se joeura pas ce samedi.

"Il est essentiel que la santé et le bien-être des personnes soient la priorité et, par conséquent, le match a été reporté", a commenté Brighton sur sa page officielle, via son directeur exécutif, Paul Barber.

