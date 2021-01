OFFICIEL : Carles Aleña est prêté à Getafe

Getafe peut se réjouir, le club espagnol a obtenu le prêt d'un des espoirs du FC Barcelone, Carles Aleña. Le milieu de terrain de 23 ans va poursuivre sa saison avec l'actuel 16e de Liga.

Avec seulement cinq matches toutes compétitions confondues avec le Barça cette saison, le joueur avait besoin de plus de temps de jeu. Le club catalan compterait sur lui dans le futur et ne souhaitait pas le vendre. De ce fait, le prêt semblait être la meilleure option pour les deux parties.

Depuis ses débuts en équipe première en 2016, Carles Aleña a disputé 43 matches et inscrit 3 buts avec les Blaugrana. Ronald Koeman avait déjà évoqué le cas de l'espagnol, expliquant qu'il cherchait une porte de sortie : "Jusqu'à ce qu'il n'y ait rien de définitif, je ne peux pas en parler, avait-il déclaré. Alena a la permission du club de partir et de trouver une autre équipe. C'est un joueur du futur qui doit jouer et qui a décidé, lui, de chercher une porte de sortie."