OFFICIEL : Chelsea signe Ben Chilwell

Après Hakim Ziyech et Timo Werner, c'est du côté de sa défense que Chelsea vient de trouver un renfort sur le marché des transferts estival.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines maintenant, l'international des Three Lions et ancien joueur de Leicester City, Ben Chilwell, rejoint l'effectif de Frank Lampard.

Le club de Chelsea a annoncé ce mercredi l'officialisation du transfert du latéral gauche anglais, qui signe avec les Blues pour un contrat d'une durée de cinq ans et quelque 55 millions d'euros.

"Ben Chilwell est devenu un joueru des Blues après avoir signé un contrat de cinq ans. L'international anglais nous vient de Leicester City, club où il avait commencé sa carrière profesionnelle", a annoncé Chelsea dans son communiqué.

Nouvelle recrue pour les Blues de Frank Lampard, bien que le mercato de Chelsea ne serait pas encore terminé. Kai Havertz, Malang Sarr et Thiago Silva sont eux aussi annoncés proches de Stamford Bridge.

