OFFICIEL : Cristiano Ronaldo positif à la Covid-19

Quelques jours après sa participation à la rencontre contre la France en Ligue des Nations, l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo a été testé positif au coronavirus avec la sélection portugaise.

Le joueur portugais a été annoncé positif dans un communiqué officiel de la Fédération portugais et ne pourra pas participer à la rencontre contre la Suède en Ligue des Nations ce mercredi soir.

CR7 sent bien, est asympatomatique et a été placé en isolement après avoir appris la nouvelle. La séance d'entraînement qui avait été prévue ce matin pour l'équipe portugaise a été repoussée afin de pouvoir faire passer un second test aux joueurs.

Une mauvaise nouvelle à la fois pour la Seleçao et pour la Juventus Turin, qui ne devrait pas pouvoir compter sur Cristiano Ronaldo lors du match de Serie A de ce week-end, voire du prochain match de Ligue des champions.

"Cristiano Ronaldo a été libéré de la sélection après un test positif à la COvid-19, il ne jouera donc pas contre la Suède. L'international portugais se porte bien, sans symptomes et en isolement", a annoncé la Fédération dans son communiqué.