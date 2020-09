Officiel : Dani Ceballos retourne à Arsenal

Comme annoncé ces derniers jours, Dani Ceballos ne restera pas au Real Madrid la prochaine saison et retourne ainsi à Arsenal pour entamer une deuxième année de prêt.

De retour à Madrid au terme de l'exercice 2019-20, l'Espagnol ne sera finalement pas resté longtemps dans la capitale espagnole. Par le biais d'un communiqué, les deux clubs ont confirmé le nouveau prêt du milieu de terrain.

Une nouvelle qui ravit tout le monde : le Real Madrid, qui peut ainsi continuer son opération dégraissage ; Mikel Arteta, qui voulait le retour du joueur ; et le principal concerné, qui avait déjà affiché son envie de retourner à Arsenal afin de poursuivre sa progression.

Dani Ceballos has rejoined us for a second successive season-long loan from Real Madrid!