Officiel : Dayot Upamecano prolonge jusqu'en 2023 à Leipzig

Dayot Upamecano a signé une prolongation de contrat en faveur du RB Leipzig, cet accord, portant jusqu'en 2023, mettant fin aux rumeurs le liant à Arsenal. Le joueur de 21 ans avait attiré les regards admiratifs en Europe, suscitant les convoitises. À un moment donné, ce n'était même qu'une question de temps avant qu'un transfert vers un club prestigieux se précise. C'est peut-être toujours le cas, mais Leipzig a décidé de faire en sorte qu'Upamecano ne soit pas facilement prisé de ses griffes.



Le talentueux français est désormais lié aux Allemands pour encore trois ans, le but de l'opération étant de faire en sorte que la formation de Bundesliga puisse bénéficier en premier lieu de son développement impressionnant, avant une éventuelle vente à un club de premier rang européen.



Upamecano est à Leipzig depuis janvier 2017, date à laquelle il est arrivé en provenance du Red Bull Salzburg. Il a disputé 111 apparitions pour l'ambitieux club allemand, son niveau global augmentant considérablement au cours de ces sorties.

Arsenal faisait partie des clubs intéressés cet été. Le Bayern Munich serait également désireux de maintenir Upamecano en Bundesliga, son accord précédent comprenant une clause de libération de 60 millions d'euros. Leipzig a admis en juin ne pas pouvoir se permettre de le voir s'en aller gratuitement.



Le directeur sportif Oliver Mintzlaff a déclaré à 'Bild' : "Upamecano est un joueur extrêmement important pour nous et l'un des talents les plus recherchés d'Europe. Et nous pouvons assurer que nous avons une entente claire avec lui et son agent, il ne nous laissera pas gratuitement. Nous ne pouvons pas nous le permettre en tant que club".

"Il n'y a que deux options : prolonger ou partir. Je suis sûr que nous saurons bientôt dans quelle direction ça va", avait-il déclaré. Finalement, Leipzig a convaincu Upamecano de prolonger. L’équipe de Julian Nagelsmann a terminé troisième cette saison, à 16 points du Bayern Munich, mais cherchera à combler cet écart la saison prochaine tout en se lancant dans une autre aventure en Ligue des champions. Par ailleurs, ils sont encore en lice dans cette compétition, avec un affrontement en quart de finale avec l'Atletico Madrid au programme au mois d'août prochain. Avant de potentiellement croisé la route du PSG dans le dernier carré.