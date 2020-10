OFFICIEL : De Jong, Piqué, Lenglet et Ter Stegen prolongent

En plus d'avoir retrouvé le sourire et de s'être offert une première victoire en phase de groupes de Ligue des champions, le Barça était d'humeur à proposer une autre bonne nouvelle à ses supporters.

Après la rencontre de Champions League, le Barça a officialisé non pas une mais quatre prolongations de contrat en même temps : celles de Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jong, Gérard Piqué et Clément Lenglet.

Si celle de Ter Stegen était attendue depuis plusieurs mois maintenant, les trois autres surprennent plus. Mais le Barça a expliqué la raison de ces prolongations soudaines dans son communiqué.

"Ces accords ont été conclus après des semaines de négociations et incluent une adéquation salariale, dérivant des circonstances provoquées par la crise du Covid-19", explique le Barça ce mardi soir.

Les contrats de Clément Lenglet et Frenkie de Jong ont été prolongés jusqu'en 2026. Le gardien de but allemand a prolongé jusqu'en 2025, et Gérard Piqué jusqu'en 2024.

