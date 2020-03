OFFICIEL : Deulofeu sera opéré et ne rejouera pas cette saison

Saison terminée pour Gerard Deulofeu. Le Catalan s'est gravement blessé au genou contre Liverpool en Premier League après un duel avec Virgil Van Dijk.

Une bien mauvaise nouvelle pour l'équipe anglaise, qui a confirmé la gravité de la blessure de l'ancien joueur du Barça dans un communiqué : rupture du ligaments croisé et une déchirure du ménisque de son genou droit.

Deulofeu sera opéré dans les prochains jours et manquera le reste de la saison, ainsi que le début de la suivante.

Nigel Pearson, son entraîneur, craignait déjà le pire au sortir de la rencontre contre Liverpool, et son mauvais présage s'est finalement confirmé quelques heures plus tard.

#watfordfc forward @gerardeulofeu is set for surgery after scans confirmed a ruptured ACL and torn meniscus suffered during the first-half of our win over Liverpool.



Come back stronger, Geri, we’re all with you! pic.twitter.com/FCTgOJn1ag