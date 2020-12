OFFICIEL : Diego Costa quitte l'Atlético Madrid

C'est une nouvelle qui avait été annoncée dans la presse il y a quelques jours et qui vient d'être officialisée par le club madrilène : Diego Costa quitte l'Atlético Madrid pour de bon.

"L'Atlético Madrid et Diego Costa ont trouvé un accord pour la résiliation de contrat de l'attaquant, qui se terminait le 30 juin 2021", a annoncé l'Atlético Madrid ce mardi dans un communiqué officiel.

Absent de l'entraînement de Diego Simeone lundi soir, Costa ne portera plus les couleurs de l'Atléti. Si les médias espagnols rapportent qu'il pourrait signer dans un nouveau club dans les prochains jours, rien n'a été confirmé pour le moment.

"Le joueur hispano-brésilien a demandé la résiliation au club pour raisons personnelles il y a quelques jours et a signé ce mardi la fin de son contrat et n'est désormais plus lié à notre club", ajoute la direction colchonera dans son communiqué.

Diego Costa avait fait son retour à l'Atlético Madrid en 2018, mais a vécu plusieurs périodes difficiles en raison de blessures à répétition. Il quitte le club rouge et blanc après un total de 216 matchs (81 entre 2018 et aujourd'hui), et 83 buts marqués (19 entre 2018 et aujourd'hui).

Les médias ibériques ont déjà donné plusieurs noms d'attaquants qui pourraient venir remplacer Diego Costa au sein de l'effectif colchonero. Celui qui revient le plus est celui de l'attaquant polonais Arkadiusz Milik.