Officiel : Djamel Benlamri vient renforcer la défense de l’OL

Jean-Michel Aulas avait prévenu que le mercato lyonnais se terminerait le 3 octobre notamment dans le sens des départs mais il y a finalement eu du mouvement dans l’effectif lyonnais lors du dernier jour du mercato.

Si Memphis Depay et Houssem Aouar sont finalement restés, Jeff Reine-Adelaïde et Joachim Andersen ont plié bagages.

Afin de compenser le départ en prêt du Danois vers Fulham, l’Olympique Lyonnais a annoncé l’arrivée tardive de Djamel Benlamri (30 ans).

Le défenseur algérien arrive libre, après avoir résilié son contrat avec le club saoudien d'Al-Shabab, et va connaître sa première expérience en Europe. Vainqueur de la CAN avec les Fennecs, Benlmari s’est engagé pour une saison (plus une en option) avec l’OL.