Everton va quitter Goodison Park

Depuis 1892, Everton joue à Goodison Park. Mais cette histoire amour va prendre fin. La ville de Liverpool vient en effet d'autoriser Everton à construire un nouveau stade, situé sur les docks de la ville.

Portant le nom de Bramley-Moore Dock Stadium, ce nouveau stade aura une capacité initiale de 52 888 places pouvant être ensuite augmentée jusqu'à 62 000 places. Ce sera bien plus que Goodison Park qui ne peut accueillir que 40 157 personnes.

Avec ce nouveau stade, Everton pourra accueillir plus de supporters mais ces derniers craignent une augmentation du prix des places (comme cela a été le cas avec Arsenal lors de son déménagement de Highbury à l'Emirates Stadium).

La construction de Bramley-Moore Dock Stadium devrait durer 150 semaines et, si les travaux ne subissent aucun retard, Everton s'y installera à partir de la saison 2024-2025.

Quant à Goodison Park, il sera détruit et remplacé par des logements, un centre commercial, des espaces verts ainsi qu'un hôpital.

