OFFICIEL : France-Ukraine et France-Finlande, à huis clos au Stade de France

Les mesures drastiques autour du coronavirus continuent d'être prises. Après le huis clos total confirmé jusqu'au 15 avril prochain pour tous les matches de Ligue 1 et de Ligue 2, c'est au tour de l'Équipe de France d'être concernée par le huis clos.

Au micro de 'BFMTV', le président de la FFF Noël Le Graët a confirmé que les deux prochains matches des Bleus se joueront à huis clos, et au Stade de France, alors que le premier était initialement prévu à Lyon.

"Concernant l’'équipe de France les deux prochains matchs auront lieu à huis clos, et les deux à Paris, au Stade de France. Ce sont des sommes importantes, mais l’enjeu de la santé est prioritaire", a confirmé Le Graët.

"On attend maintenant la mi-avril pour la finale de la Coupe de France. J’ai prévenu Jean-Michel Aulas qu’un match à huis clos à Lyon n’avait pas de sens donc on fera les deux à Paris et on ira jouer à Lyon l’année prochaine sur un match important de qualif, probablement la Suède", a poursuivi le président de la FFF.

Pour rappel, les deux prochains matches de l'Équipe se joueront le 27 mars prochain, face à l'Ukraine, avant d'affronter la Finlande le 31 mars.