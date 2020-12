OFFICIEL : Gabriel Heinze nommé coach d'Atlanta (MLS)

Après une aventure sur le banc de Vélez Sarsfield entre 2017 et 2020 dans le championnat argentin, Gabriel Heinze était libre de tout contrat et son nom avait même circulé du côté de l'Olympique de Marseille un certain temps.

Finalement, l'ancien joueur de l'OM s'est engagé e MLS, dans le club d'Atlanta, pour deux saisons. Il devient ainsi le troisième coach de l'histoire du club après Tata Martino et Frank de Boer.

"Atlanta United annonce avoir trouvé un accord sur les bases d’un contrat de deux ans avec Gabriel Heinze pour qu’il devienne le nouvel entraîneur en chef", pouvait-on lire sur le communiqué du club.