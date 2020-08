OFFICIEL : Gasset remplace Paulo Sousa à Bordeaux

Comme c’était pressenti depuis plusieurs semaines, Paulo Sousa a abandonné ses fonctions d’entraineur de Bordeaux. Le coach portugais a trouvé un accord avec ses responsables pour partir à deux ans de l’expiration de son bail. Dans son rôle, il est remplacé par l’expérimenté Jean-Louis Gasset. Le club aquitain a aussi trouvé un remplaçant à Eduardo Macia comme directeur sportif. L’ancien girondin Alain Roche a hérité de cette responsabilité.

Un retour aux sources pour Gasset

Gasset reprend du service après une année sabbatique. Il restait sur une expérience plutôt réussie du côté de l’AS Saint-Etienne. Le technicien de 66 ans a un attachement particulier envers Bordeaux, un club où il avait déjà officié. Entre 2007 et 2010, il avait été l’adjoint de Laurent Blanc. Ensemble, le duo a offert aux Marine et Blanc son dernier titre de champion de France. Gasset a ensuite suivi le Cévénol en Equipe de France et au PSG. Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, on le pensait prêt à suivre le « Président » pour un nouveau challenge.

« La perspective de retrouver un club où j’ai vécu tant de bons et grands moments me réjouit pleinement. Seuls les Girondins et cet ambitieux challenge proposé par Frédéric pouvaient me convaincre de reprendre aussi vite la tête d’un club aussi prestigieux », a déclaré Gasset après avoir paraphé son bail.

Sur le site du club, Frédéric Longuépée, le président bordelais, s’est aussi félicité de cette venue. « Je suis heureux que Jean-Louis ait accepté de rejoindre Bordeaux pour relever le challenge sportif que je lui ai proposé. Je suis sûr que son talent, son expérience et sa personnalité permettront au club de retrouver la place qu’il mérite dans le championnat de France, celle que tous les bordelais attendent et que les actionnaires et les dirigeants ont souhaité mettre en œuvre dès le mois de janvier en reprenant la totale maîtrise du club » a-t-il déclaré.

Gasset a pour mission de relancer une équipe en plein doute et qui sort d’une campagne compliquée (14e au classement de la Ligue 1). Après des débuts prometteurs, Paulo Sousa ayant totalement échoué dans sa mission.

En plus d’un nouveau coach, Bordeaux a donc aussi misé sur un nouveau directeur sportif. Exit Macia, c’est Alain Roche qui va se charger des affaires du club. Lui aussi est un ancien de la maison, même si son nom est principalement associé au PSG. Après quelques années loin du terrain, il a hâte de replonger : « Il me semblait naturel de revenir là où j’ai grandi et exercé ma passion. Rendre au club tout ce qu’il m’a apporté me donne une immense joie mais constitue un énorme enjeu dont je mesure la responsabilité, a-t-il confié. J’ai hâte de revenir au Château du Haillan et de travailler dur pour rendre les supporters girondins fiers de leur club ».