OFFICIEL : Geoffrey Kondogbia rejoint l'Atlético Madrid

C'est désormais officiel. Ce mardi matin, l'Atlético Madrid et le club de Valence ont annoncé l'officialisation du transfert du milieu de terrain Geoffrey Kondogbia.

"Le Français devient un nouveau joueur colchonero. L'Atlético Madrid a trouvé un accord avec Valence pour le transfert du milieu de terrain, qui jouera dans notre club pour le reste de la saison et les trois prochaines années", a annoncé le club madrilène dans son communiqué.

C'est une information qui était attendue depuis les derniers jours. Le milieu de terrain avait même été vu pendant le week-end lors de son arrivée à Madrid pour passer sa visite médicale et régler les derniers détails de son contrat.

L'international centrafricain rejoint l'Atlético Madrid grâce à la fameuse règle du poker, qui ne réjouira certainement pas l'entraîneur de Valence, Javi Gracia, qui avait déjà montré sa surprise lors d'une conférence de presse ce week-end : "La vérité, c’est que je ne sais pas, je l’ai lu dans la presse. La dernière chose que mon président m’a communiquée c’était de me dire, avant l’entraînement, qu’il était possible qu’on perde le joueur alors qu’il m’avait dit deux semaines avant que c’était impossible qu’il parte."

Valence perd de nouveau un joueur clé (après les départs de Coquelin, Parejo, Ferran Torres etc. cet été), et les Colchoneros gagnent un milieu de terrain qui connaît déjà parfaitement la Liga, et qui devra se battre pour essayer de se faire une place de titulaire dans l'équipe de Diego Simeone.