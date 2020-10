Officiel : Grant signe à West Bromwich pour 17 millions d'euros

Un peu plus d'un an et demi après son arrivée, Karlan Grant quitte déjà Huddersfield Town. L'attaquant anglais, meilleur buteur des Terriers la saison passée avec 19 buts en 43 matches de Championship, vient de s'engager en faveur de West Bromwich Albion pour les six prochaines saisons.

Recruté par Huddersield Town en janvier 2019 pour environ 2 millions d'euros, le joueur de 23 ans a cette fois-ci été vendu contre un chèque d'environ 16,5M€ ! Karlan Grant va désormais tenter de s'imposer en Premier League.