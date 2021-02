OFFICIEL : Greenwood prolonge à Manchester United jusqu'en 2025

Mason Greenwood a signé un nouveau contrat à Manchester United jusqu'en juin 2025, avec une option pour une année supplémentaire. Le joueur de 19 ans est devenu titulaire sous la direction d'Ole Gunnar Solskjaer après avoir fait ses débuts en 2019 et a fait 82 apparitions pour le club depuis. Il est hautement considéré comme l'un des jeunes talents offensifs les plus brillants de la Premier League et a été récompensé pour ses progrès et son travail acharné avec un nouveau contrat pour le garder au club pendant au moins quatre ans.

Mason Greenwood a exprimé sa fierté après avoir paraphé son nouveau contrat : "Lorsque vous rejoignez le club à sept ans, vous rêvez de jouer un jour pour la première équipe. J'ai travaillé très dur pour atteindre ce niveau et les deux dernières années ont été incroyables. Il y a tellement de choses que je veux accomplir dans le football et je sais que c'est l'environnement parfait pour jouer mon football".

"Avec le soutien de l'entraîneur, de son staff et de tant de grands joueurs avec lesquels apprendre, je sais que je me développe chaque jour. Il y a beaucoup plus à venir de moi-même et de cette équipe et je suis tellement déterminé à travailler dur semaine après semaine pour aider le groupe à réussir. Je veux remercier le club pour le soutien que tout le monde m'a apporté au fil des années et montrer à tout le monde ce dont je suis capable", a ajouté l'international anglais.