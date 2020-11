OFFICIEL : Hazard et Casemiro positifs à la Covid

"Le Real Madrid communique que ses joueurs Casemiro et Eden Hazard ont été testés positifs au coronavirus après les tests réalisés vendredi matin", a confirmé le Real Madrid dans son communiqué officiel.

Dans son communiqué, le club madrilène assure que tout le reste de l'effectif et les membres du club en contact avec l'équipe première ont été testés négatifs lors de ces examens, et lors des nouveaux tests antigéniques réalisés ce samedi matin.

Nouveau coup dur pour Eden Hazard, qui revenait récemment de blessure et qui ne sera pas en mesure de participer à la rencontre de dimanche en Liga contre Valence. Casemiro ne sera pas non plus disponible.

Une situation qui devrait aussi les empêcher de rejoindre leurs sélections respectives pendant la trêve internationale, puisque l'attaquant comme le milieu de terrain avaient été sélectionnés avec la Belgique et le Brésil.