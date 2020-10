OFFICIEL : Ibrahima Diallo signe pour Southampton

La Ligue 1 continue de faire des heureux à l'étranger, le vivier français ne cesse d'attirer les clubs européens. Cette fois c'est au tour de Southampton de piocher en France.

En effet, les Saints ont officialisé aujourd'hui l'arrivée d'Ibrahima Diallo, en provenance de Brest. En débarquant Outre-Manche, le frère d'Abdou Diallo (PSG) devient le transfert le plus cher de l'histoire du Stade Brestois.

Acheté pour 15 millions d'euros par le club anglais, le milieu de terrain s'est engagé pour 4 saisons avec Southampton. Nouveau défi pour le joueur de 21 ans qui va découvrir un nouveau championnat.

NOW it’s official



Introducing our newest Saint, Ibrahima Diallo! pic.twitter.com/rV8X8zo3ad