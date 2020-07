OFFICIEL : Il n'y aura pas de Ballon d'Or 2020

"Pour la 1ère fois depuis 1956, le Ballon d’Or va faire une pause. Il n’y aura pas d’édition 2020, car il s’avère, après réflexion, que toutes les conditions ne sont pas réunies", a annoncé le groupe 'L'Équipe' ce lundi.

La crise sanitaire a bousculé le monde du football, et le magazine 'France Football', qui organise la cérémonie et la remise du Ballon d'Or depuis 1956, a pris la décision de ne pas remettre le prix cette année.

Le communiqué publié par 'France Football' explique que l'inégalité entre toutes les compétitions et les nombreux changements dus à la pandémie ne permettraient pas de déterminer un vainqueur juste sur la totalité de l'année.

"L’équité qui prévaut pour ce titre honorifique ne serait pas de mise, notamment au niveau comptable et de la préparation puisque tous les aspirants à la récompense ne pourraient pas être logés à la même enseigne, certains ayant vu leur saison amputée", explique le communiqué.

"Seulement deux mois, sur les onze généralement requis pour se faire une opinion et départager les meilleur(e)s, c’est beaucoup trop peu pour jauger et juger, étant donné que les autres matches se sont déroulés -ou se dérouleront- ensuite dans d’autres conditions (huis clos, cinq remplacements, Final 8 européen sur un seul match) qui sont trop éloignées du panorama habituel", ajoute le média français.

'France Football' tient à garder la "crédibilité" et la "légimité" du prix, et a donc préféré ne pas remettre le prix cette saison. Il faudra donc attendre 2021 pour connaître quel sera le successeur de Leo Messi et Megan Rapinoe, Ballons d'Or masculin et féminin de l'année 2019.