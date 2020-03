OFFICIEL : Inter-Getafe et Seville-Roma reportés

Comme on le pressentait, les rencontres qui opposaient des clubs italiens et espagnols en Europa League n'auront pas lieu ce jeudi. L'UEFA l'a confirmé formellement : Inter-Getafe et Seville-Rome seront reportés à une date ultérieure.

Une décision qui s'explique par les restrictions de transports, en particulier des vols entre l'Espagne et l'Italie, instaurées par le gouvernement espagnol.

Cette nouvelle allait forcément tomber, étant donné le discours du président de Getafe, Angel Torres, qui avait annoncé hier soir que son équipe ne se rendrait pas à Milan. La Roma avait aussi communiqué que, conformément aux restrictions du gouvernement espagnol, ils ne pourraient pas se rendre à Séville.

Se pose maintenant la question du calendrier, qui sera sûrement impacté par l'évolution de la crise du coronavirus.

Une autre question est sur toutes les lèvres, c'est le cas de Barça-Naples du 18 mars prochain, qui risque probablement d'être reporté aussi.

